Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов мороза, в Москве — от шести до восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее эксперт по безопасности Игорь Малышенко рассказал, какие правила нужно соблюдать при прогулках в зимнее время.