Перечислены главные правила лесной прогулки зимой

Новогодние каникулы являются прекрасным временем для прогулок, прежде всего по лесам. По словам эксперта по безопасности Игоря Малышенко, в данном случае обязательно следует соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что прежде всего стоит оценить погоду, сообщить близким о планах пойти на лесную прогулку.

По мнению эксперта, необходимо взять с собой набор туриста, надеть теплые вещи, трезво оценить свое состояние.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не стоит подходить к животным, выходить на лед, а также нужно уметь оказывать первую помощь и нельзя гулять в одиночку.