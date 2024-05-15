Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до восемнадцати градусов тепла, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, когда в Московском регионе установится теплая погода.