Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Без осадков и до 18 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до восемнадцати градусов тепла, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, когда в Московском регионе установится теплая погода.

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