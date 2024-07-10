Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов тепла.

Ветер будет северного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева назвала лучшие напитки для утоления жажды в жару.