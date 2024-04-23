Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Фото: [ Медиаархив Подмосковья/Олег Батенькин/пресс служба администрации г. о. Пушкинский ]

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в Москве — от двенадцати до четырнадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее врач Светлана Малиновская рассказала, кому не рекомендуется работать весной.