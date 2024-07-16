Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати семи до тридцати двух градусов тепла, в Москве — от тридцати до тридцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как не набрать обратно вес, потерянный из-за жаркой погоды.