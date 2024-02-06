Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от двух до четырех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот тридцать два миллиметра ртутного столба.

Такие погодные условия способствуют образованию гололедицы, предупредили метеорологи, жителей регионе призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву и Подмосковье вернутся «январские морозы».