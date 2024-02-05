Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении «январских морозов»

Резкое похолодание в Москве и Подмосковье прогнозируется со среды, уточнил метеоролог. В ночь на 7 февраля температура воздуха в столице опустится до показателей от девяти до одиннадцати градусов мороза, в области — от девяти до четырнадцати градусов мороза, местами возможно похолодание до минус восемнадцати градусов.

Ночью в пятницу и субботу в столичном регионе ожидается около двадцати градусов мороза, указал метеоролог. Повышаться температура, по прогнозам Вильфанда, начнет только в воскресенье.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие заболевания обостряются в холодную погоду.