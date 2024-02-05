Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении «январских морозов»

Синоптик Вильфанд спрогнозировал «январские морозы» в Московском регионе

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В столичный регион вернутся холода, соответствующие январским температурам, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Слова синоптика приводит ТАСС.

Резкое похолодание в Москве и Подмосковье прогнозируется со среды, уточнил метеоролог. В ночь на 7 февраля температура воздуха в столице опустится до показателей от девяти до одиннадцати градусов мороза, в области — от девяти до четырнадцати градусов мороза, местами возможно похолодание до минус восемнадцати градусов.

Ночью в пятницу и субботу в столичном регионе ожидается около двадцати градусов мороза, указал метеоролог. Повышаться температура, по прогнозам Вильфанда, начнет только в воскресенье.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие заболевания обостряются в холодную погоду.

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