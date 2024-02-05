Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении «январских морозов»
Синоптик Вильфанд спрогнозировал «январские морозы» в Московском регионе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В столичный регион вернутся холода, соответствующие январским температурам, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Слова синоптика приводит ТАСС.
Резкое похолодание в Москве и Подмосковье прогнозируется со среды, уточнил метеоролог. В ночь на 7 февраля температура воздуха в столице опустится до показателей от девяти до одиннадцати градусов мороза, в области — от девяти до четырнадцати градусов мороза, местами возможно похолодание до минус восемнадцати градусов.
Ночью в пятницу и субботу в столичном регионе ожидается около двадцати градусов мороза, указал метеоролог. Повышаться температура, по прогнозам Вильфанда, начнет только в воскресенье.
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