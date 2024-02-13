Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов мороза, в Москве — от двух до четырех градусов мороза.

Ветер будет восточного и северо-восточного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Синоптики также предупредили, что при таких погодных условиях на дорогах образуется гололедица. Жителей региона признавали быть осторожными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье устраняли последствия циклона «Ольга».