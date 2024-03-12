Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник
Гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются сегодня в Московском регионе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от нуля до плюс пяти градусов, в Москве — от трех до пяти градусов тепла.
Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Осадков не ожидается. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.
Синоптики также предупредили об образовании гололедицы на дорогах и тротуарах.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян бережно относиться к своему здоровью в начале весны.