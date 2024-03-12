Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от нуля до плюс пяти градусов, в Москве — от трех до пяти градусов тепла.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Осадков не ожидается. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Синоптики также предупредили об образовании гололедицы на дорогах и тротуарах.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян бережно относиться к своему здоровью в начале весны.