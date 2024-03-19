Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов тепла, в Москве — от четырех до шести градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Синоптики также предупредили, что такие погодные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах, жителей региона призвали быть внимательными при выходе на улицу.

Ранее терапевт Тимур Асанов рассказал, как не заболеть во время оттепели.