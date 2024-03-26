Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов тепла. В Москве — от шести до восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Московской области стартовал сезон летних веранд.