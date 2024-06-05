Жителям Подмосковья рассказали о положительных переменах, которые наступят в регионе после изменения налоговой системы

Выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения в России обеспечит положительные изменения в стране и Подмосковье, в частности, потому что дополнительные средства можно будет направить на повышение уровня и комфорта проживания в регионе. Об этом РИАМО рассказал президент союза торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

«Московская область во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, реализуя бюджеты разных лет, всегда делает упор на людей и их уровень жизни. Поэтому уверен, что дополнительные средства только улучшат уровень и комфорт проживания в нашем Подмосковье», — сказал Французов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин регулярно говорит о том, как важно сохранять социальную направленность и развивать ее. По его словам, сейчас представителям бизнеса нужно подумать о развитии других направлений вместе с субъектами и государством в целом.

«По многим проектам реализуемых нашей страной необходимы дополнительные резервы», — отметил президент союза торгово-промышленной палаты.

Напомним, что в России с 2025 года планируют выстроить справедливую налоговую систему. Соответствующий законопроект уже направили на рассмотрение в Госдуму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.