Жителям Подмосковья рассказали о последствиях курения во время беременности
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Курение во время беременности окажет негативное воздействие на женщину и ее будущего ребенка. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребенка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», — сказал эксперт.
По его словам, курящие беременные подвергают себя риску преждевременных родов, возникновения преэклампсии (повышения давления). Помимо этого, эта негативная привычка грозит отеками и негативным влиянием на развитие ребенка. При этом вред от электронных сигарет будет аналогичным, предупредил Холдин.
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