Жителям Подмосковья рассказали о последствиях курения во время беременности

«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребенка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», — сказал эксперт.