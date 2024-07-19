Жителям Подмосковья рассказали о путеводителе для родителей на «Доброделе»

Молодые семьи в Подмосковье могут узнать полезную информацию, в том числе, о планировании беременности и получении первых документов новорожденного, в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого в приложении нужно выбрать «Проект для молодой семьи». Там представлены проекты «Я беременна», «Малыш родился» «Мы — родители в Подмосковье», «Карта роддомов», «Мама на работе», «Советы по воспитанию». Кроме того, сервис рассказывает об онлайн-услугах, которые могут получить семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.