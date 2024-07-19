Жителям Подмосковья рассказали о самых популярных Дворцах культуры для регистрации браков
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье молодожены могут зарегистрировать брак на территории Дворцов культуры, возможностью воспользовались около 60 пар. О самых популярных площадках для этой цели рассказывает Министерство социального развития Московской области.
«Среди топовых площадок по данному направлению можно выделить Дворец культуры им. Калинина в Королеве, «Дубровицы» в Подольске и Центральный дворец культуры в Щелково», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что подобрать локацию для проведения торжества можно на Свадебном портале. Сервис также позволяет подать заявление, заняв удобную дату и время.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».