Жителям Подмосковья рассказали о возможности получить бесплатную помощь в одной из передовых онкоклиник мира

Жители Подмосковья, у которых есть онкологические заболевания, могут получить бесплатную медицинскую помощь в Институте ядерной медицины в Химках (подразделении частной клиники АО «Медицина»), который входит в число мировых лидеров по лучевой терапии. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.