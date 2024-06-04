Жителям Подмосковья рассказали о возможности получить бесплатную помощь в одной из передовых онкоклиник мира
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Жители Подмосковья, у которых есть онкологические заболевания, могут получить бесплатную медицинскую помощь в Институте ядерной медицины в Химках (подразделении частной клиники АО «Медицина»), который входит в число мировых лидеров по лучевой терапии. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Наш главный приоритет в здравоохранении — качественная и доступная медицина», — подчеркнула первый зампред Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Помощь оказывают в рамках программы государственных гарантий по программам ОМС. Президент многопрофильной частной клиники АО «Медицина», член Российской академии наук, заслуженный врач Российской Федерации Григорий Ройтберг добавил, что возможность излечения пациентов центра с онкозаболеваниями, выявленными на ранней стадии, достигает 90%. Отметим, что в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.