Жителям Подмосковья рассказали о возможности получить экстренную социальную помощь
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Жители Подмосковья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут претендовать на экстренную социальную помощь, к таким ситуациям относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, а также попадание в чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тысяч жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 миллионов рублей», — поделилась Первый зампред Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что выплата может достигать 50 тысяч рублей, ее размер зависит от конкретной ситуации и состава семьи. Оформить ее можно один раз в год, для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.