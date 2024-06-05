Жителям Подмосковья рассказали о возможности получить экстренную социальную помощь

«Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тысяч жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 миллионов рублей», — поделилась Первый зампред Правительства Московской области Людмила Болатаева.