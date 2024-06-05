Жителям Подмосковья рассказали о возможности получить экстренную социальную помощь

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Жители Подмосковья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут претендовать на экстренную социальную помощь, к таким ситуациям относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, а также попадание в чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тысяч жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 миллионов рублей», — поделилась Первый зампред Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что выплата может достигать 50 тысяч рублей, ее размер зависит от конкретной ситуации и состава семьи. Оформить ее можно один раз в год, для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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