Минобороны РФ запустило XII Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!» (далее — Акция), направленную на адресное информирование потенциальных кандидатов о поступлении в военные вузы, преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Акция будет проходить до 25 декабря 2026 года. В рамках нее в Подмосковье и других регионах страны организуют иллюстрированные выставки, уроки мужества и тематические встречи. В них будут принимать участие выпускники образовательных организаций и их родители. Участникам расскажут о военных вузах, порядке и условиях поступления в них.

Узнать подробнее об обучении можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.