Жителям Подмосковья стал доступен новый сезон проекта «Цифровой ликбез»

Четвертый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» доступен для жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что в этом сезоне учебного года эксперты Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили три мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте и будут полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Видеоролики «Цифрового ликбеза» можно применить в учебном процессе на уроках информатики, ОБЖ или родительских собраниях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что учителя в Подмосковье будут получать доплату за аренду жилья.