Жителям Подмосковья в преддверии выборов президента рассказали, как найти свой избирательный участок

Жители Подмосковья могут найти свой избирательный участок для голосования на выборах президента России по адресу места жительства на портале ЦИК с помощью специальных цифровых сервисов. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Воспользоваться услугой можно по ссылке. Для этого нужно ввести в строку поиска адрес своего проживания, после чего система автоматически покажет номер соответствующей участковой комиссии, ее адрес и телефон. В сообщении добавили, что на территории региона организуют почти четыре тысячи избирательных участков, большинство из них будут постоянными, остальные появятся в местах временного пребывания граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.