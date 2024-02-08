Жительница Подмосковья предложила ввести обязательные региональные выплаты бойцам СВО, получившим ранения

В общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина поступило еще несколько инициатив от жителей Московской области, сообщила пресс-служба РИШ.

Так, жительница Сергиево-Посадского городского округа Анна Казанбаева предложила ввести обязательные региональные выплаты для военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе СВО. В настоящее время для таких бойцов предусмотрена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.

«Я пришла с инициативой о закреплении в федеральном законодательстве вопроса осуществления всеми регионами обязательных выплат ребятам, которые получили ранение на СВО. Сейчас каждый субъект устанавливает какие-то свои, по желанию. Но мы бы хотели, чтобы это делали все регионы», — сказала Анна Казанбаева.

Жительница Пушкино Нина Ушакова, в свою очередь, попросила построить путепровод в рабочем поселке Правдинский, где проживают свыше десяти тысяч человек. По словам женщины, в летнее время в данном поселке наблюдается огромный приток населения и-за расположенных там дач, а путепровод позволил бы разгрузить Ярославское шоссе.

Со своей инициативой в общественную приемную обратилась и жительница Королева Анна Чуканина, которая руководит небольшим филиалом городской больницы. Она предложила стандартизировать тарифные коэффициенты при оплате медицинской помощи территориальными фондами ОМС.

Как отметила руководитель Общественной приемной кандидата в президенты Российской Федерации в Московской области Екатерина Артемова, заявители приходят с объемными инициативами разного уровня. Они касаются и сферы здравоохранения, и транспортной доступности, и поддержки участников СВО.

«Казалось бы, в сфере здравоохранения — это привлечение новых специалистов, но вопрос стоит намного шире. Он касается улучшения качества медпомощи, оказываемой в наше с стране, потому что взимаемая плата по полисам ОМС, относительно субъектов разная. Отсюда складывается возможность обеспечивать ту или иную поликлинику или больницу медикаментами, оборудованием и, самое главное — специалистами», — подчеркнула Екатерина Артемова.

Напомним, общественная приемная кандидата в президенты России Владимира Путина открылась в Красногорске в январе текущего года. Она находится на бульваре Строителей, дом 4, корпус 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о десяти успешных цифровых практиках региона, которые изменили процесс коммуникации населения с государственной и муниципальной властью.