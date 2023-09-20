В подмосковном Ступине осушается озеро с мазутом

Яма с мазутом была обнаружена в лесополосе недалеко от деревни Чирково. Как отметила начальник сектора экологии округа Вероника Лишенкевич, в рамках действующего законодательства проведены исследования, разработан паспорт отходов. Муниципальный контракт на транспортировку, утилизацию нефтесодержащих отходов и рекультивацию загрязненных земель заключен с ООО «Эко – грин».

В настоящий момент большая часть нефтепродуктов выкачана. Загрязненная земля и сгоревшие деревья будут утилизированы к октябрю.

Ранее сообщалось, что змеи в Подмосковье готовятся к спячке.