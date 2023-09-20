В подмосковном Ступине осушается озеро с мазутом
Фото: [Андрей Семибратов]
Вблизи деревни Чирково (городской округ Ступино) ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. На площади 215 квадратных метров работает спецтехника.
Яма с мазутом была обнаружена в лесополосе недалеко от деревни Чирково. Как отметила начальник сектора экологии округа Вероника Лишенкевич, в рамках действующего законодательства проведены исследования, разработан паспорт отходов. Муниципальный контракт на транспортировку, утилизацию нефтесодержащих отходов и рекультивацию загрязненных земель заключен с ООО «Эко – грин».
В настоящий момент большая часть нефтепродуктов выкачана. Загрязненная земля и сгоревшие деревья будут утилизированы к октябрю.
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