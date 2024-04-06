Жительницу Кубани оштрафовали на 900 тыс рублей за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях

Сразу девять протоколов об совершении административного правонарушения, связанного с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, со штрафом в 100 тыс рублей в каждом вынесено жительнице Краснодарского края.

Данная информация выложена на сайте судебного участка №86 в Славянске-на-Кубани. Отмечается, что в период с 2019 по 2020 годы Дарья Рашевская периодически публиковала в социальных сетях провокационные фотоснимки, пропагандирующие ЛГБТ*.

«Признать Рашевскую Д.Д. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ. Назначить Рашевской Д.Д административное наказание по ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей», — следует из сообщения в постановлении суда.

Всего же суммарно девушке придется выплатит 900 тыс рублей. В суде Рашевская свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном.

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* – признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.