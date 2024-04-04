В Воронеже обнаружили радужный флаг на могиле участника СВО

На воронежском кладбище был обнаружен радужный флаг на могиле участника российской СВО на территории Украины. Об этом сообщили авторы канала «Мой и твой Воронеж» в социальных сетях со ссылкой на сослуживца погибшего ветерана.

Сообщается, что запрещенный флаг был размещен на могиле лейтенанта разведки ВС РФ Василия Курдюмова. По словам сослуживца бойца, случаи вандализма происходят на данном кладбище не впервые и длятся уже несколько месяцев. Он подчеркнул, что в связи с этим уже были написаны заявления в правоохранительные органы, но они еще не отреагировали.

Вместе с постом была также опубликована фотография могилы военного, на котором видно замазанный флаг. Уточняется, что из-за цензуры, нельзя наверняка определить, является ли он флагом движения ЛГБТ*.

Ранее флаг был обнаружен на другом городском кладбище, на могиле полковника Михаила Никилина. На фотографиях было видно, что флаг не является символом ЛГБТ* ввиду присутствия на нем голубого цвета.

* – признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.