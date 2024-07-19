Животноводческий комплекс с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции появится в Подмосковье

В проект вложат 1,9 миллиарда рублей, после его реализации в округе будет создано 37 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 11 тысяч тонн молока в год. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, инвестор построит комплекс на земельных участках, предоставленных в аренду без торгов, дополнительно он привлечет инвестиции в размере 518 миллионов рублей. В животноводческом комплексе обустроят цех переработки мяса и выпуска готовой продукции. Ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года, в четвертом квартале того же года предприятие выйдет на проектную мощность.

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