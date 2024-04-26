Живущие за границей украинские геи-близнецы обиделись на новый закон о мобилизации

Они написали в соцсетях, что уже девять лет как живут в Чехии и все это время помогали родной Украине. Братья заявили, что «инвестировали» 900 тысяч евро в экономику страны (деньги они заработали на OnlyFans). Кроме того, закупили военных облигаций на 100 тысяч евро и еще 50 тысяч евро задонатили на ВСУ.

Но теперь украинское правительство поставило их перед выбором — возвращаться домой и идти воевать или принимать гражданство другой страны. Первый вариант для братиков совершенно неприемлем.

Украина закрыла консульское обслуживание за границей для своих граждан призывного возраста. Они не могут забрать даже готовые документы. Уже прозвучала мысль, что Россия может предложить гражданство уехавшим за границу украинцам, и такое решение будет иметь катастрофические последствия для Киева.