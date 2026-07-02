Живые цветы в память о героях: Талдомский округ отметил День ветеранов боевых действий

В среду, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, в Талдомском городском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» под названием «Успех в единстве поколений» и объединило представителей органов власти, ветеранских организаций и активных жителей муниципалитета.

К подножию памятника были возложены живые цветы — жест глубокой признательности тем, кто с честью и доблестью защищал интересы Отечества. Участие в памятной акции приняли председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, член Политсовета Сергиево-Посадского отделения партии Андрей Яковлев, а также руководители местных ветеранских движений — Антон Киселев и Сергей Черторижский. Вместе с официальными лицами цветы к мемориалу возложили сами ветераны боевых действий, активисты «Молодой Гвардии» и неравнодушные жители Талдомского округа.

В своих выступлениях участники церемонии подчеркнули, что забота о защитниках Отечества и всесторонняя поддержка их семей являются безусловным приоритетом для государства и общества.

«Мы обязаны быть рядом, окружать вниманием и заботой тех, кто стоял и стоит на страже нашей безопасности», — отметили участники встречи.

Акция стала ярким подтверждением того, что Талдомский округ помнит и гордится подвигом своих героев, передавая эстафету памяти и благодарности молодому поколению.