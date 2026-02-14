Услышать прошлое: «Химкинские зори» отправят гостей в виртуальное путешествие по деревням России

Мероприятие начнется в 12:00 в выставочном комплексе «Артишок» (Ленинский проспект, парк Толстого). Гостям предлагают погрузиться в мир славянских традиций и подлинной русской души. Зрителям обещают уникальное виртуальное путешествие в прошлую эпоху. Такого эффекта получится добиться за счет мелодичных фольклорных напевов. Песни, которые звучали в далекие времена во время праздничных массовых гуляний в деревнях, не оставят равнодушными современных россиян.

Гвоздем предстоящей программы станет русская частушка. Живая, озорная, она обещает стать настоящим украшением вечера. Участники хора, чьи голоса можно смело назвать драгоценными, сумеют донести до зрителя всю глубину и певучесть народного творчества. В концерте прозвучат мелодии, знакомые каждому с детства, — те самые, что пробуждают в сердце нечто сокровенное и родное.

Хор «Химкинские зори» — это настоящие звезды серебряного возраста, которые трепетно оберегают наследие русской песни. Коллектив появился на свет в 2012 году и за время существования успел создать богатую репертуарную копилку. В ней соседствуют подлинные народные песни, собранные в разных уголках России, и сочинения сегодняшних композиторов.

В хоре поют увлеченные люди элегантного возраста, причем многие из них уже имели опыт выступлений в других вокальных коллективах. За музыкальную составляющую отвечает руководитель Сергей Алексеев.

Вход свободный. Возрастные ограничения — 0+.

