Forbes опубликовал список из 30 самых значимых компаний, которые представлены в России на рынке IT-услуг. «Яндекс» вышел на первое место с ценой в 12,5 миллиардов долларов. Рейтинг доступен к просмотру на сайте данного издания.

В расчет были включены только те коммерческие организации, выручка которых формируется в интернете. При этом за стоимость брался показатель капитализации данных компаний на Московской бирже по состоянию на 1 февраля. Фирма «Яндекс» победила с заметным отрывом, ее стоимость составила 12,5 миллиардов долларов. Wildberries стоит почти вдвое меньше, 7,2 миллиарда долларов, а Оzon вышел на третье место с показателем в 7 миллиардов.

В первую десятку также вошли Avito (3,4 миллиарда), 1С (2,8 миллиарда), «Лаборатория Касперского» (2,1 миллиарда), HeadHunter (1,9 миллиарда), VK (1,8 миллиарда), Positive Technologies (1,6 миллиарда) и "СКБ Контур" (1,4 миллиарда долларов).

Аналитики обратили внимание, что влияние онлайн-кинотеатров в этом списке заметно выросло. Их общая оценка выросла сразу на 80%, что говорит об очень бурном развитии этой сферы услуг в РФ.

Ранее данный журнал рассказал об отступлении украинских подразделений из Авдеевки. По словам журналистов, отход прикрывала самая лучшая и стойкая бригада ВСУ, которая базировалась в городе.