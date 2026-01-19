Зимний парк в сфере: фотограф создал серию снимков микровселенной в Подмосковье

Фотограф из Краснознаменска Дмитрий Снетков создал серию необычных снимков, запечатлев зимний пейзаж Беличьего парка внутри стеклянного шара, передает REGIONS . Работы, демонстрирующие перевернутый и сжатый микромир, вызвали активный отклик в социальных сетях.

Дмитрий Снетков, работающий оператором в одном из СМИ, недавно был отмечен муниципальной премией за образовательный проект в области фото- и видеосъемки. Для получения эффекта автор использовал специальный фотообъектив — кристаллический шар, который работает по принципу линзы, преломляя и инвертируя изображение. Съемка потребовала тщательного выбора локации и ракурса в глубине заснеженного парка, чтобы поймать редкое зимнее солнце.

«Решил воспользоваться редким зимним солнцем и сделать очередную экспериментальную серию. Чтобы найти к ней правильный ракурс, пришлось зайти в самую глубь снежного парка. И в такой момент, когда видишь, как внутри рождается целый перевернутый мир, — понимаешь, что оно того стоило», — поделился подробностями с REGIONS Дмитрий.

Использование недорогих оптических аксессуаров, таких как кристаллические шары или призменные фильтры, позволяет фотографам-любителям и профессионалам выйти за рамки стандартных пейзажных снимков без применения сложного монтажа.

Ранее сообщалось, что легендарную парочку Балашихи, хозяина и его морозостойкого кота, заметили за прогулкой.