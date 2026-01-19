Морозостойкий кот и вездеход «Кожаный»: легендарную парочку Балашихи заметили за прогулкой

Необычный дуэт человека и кота стал живой достопримечательностью микрорайона на улице Южной в Балашихе. Домашний питомец, не обращая внимания на мороз, регулярно совершает прогулки и даже походы за покупками, устроившись на плече у своего хозяина. Как выяснил REGIONS , совместные вылазки продолжаются уже больше десяти лет.

Фотографии уверенного в себе животного, комфортно расположившегося на плече, активно обсуждаются в местных пабликах и телеграм-каналах. Как отмечают очевидцы, пара давно известна в округе и стала частью привычного городского пейзажа. Их маршруты обычно проходят по пути к ближайшему рынку и по дворам жилого района. Даже в сильный холод тандем не меняет привычек, лишь немного ускоряя шаг.

«Они уже так лет десять гуляют. Неужели кто-то еще не видел их?» — удивляются жители.

История вызвала умиление и множество комментариев о необыкновенной дружбе, которая особенно ценна в холодное время года.

Однако ветеринарные специалисты, комментируя случай, призывают владельцев не рисковать здоровьем питомцев. Шерсть не является абсолютной защитой от переохлаждения.

«Взрослый и сытый уличный кот может продержаться при −10 °C лишь несколько часов, а для котят, пожилых и больных животных опасность начинается уже при −5 °C», — рассказал REGIONS зоолог, ветеринар Геннадий Злобин.

Эксперт рекомендует ограничивать время зимних прогулок с домашними кошками. Одновременно история с балашихинским котом стала поводом напомнить о помощи животным, не имеющим теплого дома. Простые действия — организация укрытия, оставление еды или звонок волонтерам — могут спасти жизнь бездомным кошкам и собакам в морозный период.

Ранее сообщалось, что в Балашихе набожный кот с крестом на шее стал скандальным мемом.