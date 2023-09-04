«Злость на партнера может быть полезной»: выяснилось, как ссоры укрепляют отношения

Британские ученые выяснили, что гнев в сторону партнера может укрепить отношения в паре. Это стало известно из исследования, опубликованного в известном международном научном журнале.

Психолог Гуля Галеева согласна с выводами ученых. По ее мнению, гнев неправильно ассоциировать только с негативными последствиями для отношений.

«Существуют ситуации, в которых он помогает. Например, с помощью гнева партнеры устанавливают личные границы, правила допустимого и недопустимого в общении», — рассказала Галеева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, негативная реакция на слова и действия — это сигнал о том, что наши границы нарушены или наши потребности неудовлетворены.

«Гнев, выраженный вместе с конструктивным сообщением партнеру, работает еще эффективнее. Мы доносим, какого отношения к себе ждем, а какого, наоборот, не хотим. В таком случае злость на партнера может быть полезной», — пояснила собеседница издания.

При этом психолог добавила, что в конфликтах лучше быть вежливым. Важно контролировать эмоции и искать другие способы коммуникации. Она назвала два типа положительных ссор.

«Во-первых, это конструктивные споры, когда обе стороны высказывают свою точку зрения. Во-вторых, это ссоры о неудовлетворенных потребностях: когда мы жалуемся партнеру на непонимание или недостаточное внимание. И не менее важно достичь примирения», — объяснила Галеева.

Примирение в паре можно считать успешным, если партнеры прошли четыре шага: признание своих ошибок, признание проблем партнера, усмирение своих эмоций и прощение, заключила эксперт.

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