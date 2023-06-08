«Знаю каждую родинку и каждый шрамчик, но все же надеялась»: мать провела ДНК-экспертизу, чтобы поверить в смерть сына

Семья Садыриных живет в Екатеринбурге. Сын Никита посвятил свою жизнь армии. Он оказался на спецоперации с самого ее начала и, к сожалению, попал в засаду ВСУ и погиб. Его родители не сразу приняли эту страшную весть.

Матери 22-летнего героя, Анне, сообщили о смерти сына сотрудники местной администрации и военкомата. Однако она не хотела верить таким страшным новостям.

«С передовой тело Никиты сперва привезли в Ростов. Мы ездили на опознание, потому что мне сказали, что матери это нужно сделать обязательно. Еще будучи в Екатеринбурге, я заявила, что хочу сделать ДНК-тест, убедиться, что это точно мой ребенок», — говорит женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам Садыриной, в морге ответили, что без специальной справки этого сделать не дадут. Бумажку эту быстро выправить не удалось, и после долгих поисков в одном ростовском центре сказали, что можно сдать ДНК и отправить им. Но курьерская служба требовала на отправку минимум неделю.

«Я решила прилететь сама с мужем. Нас встретили хорошо, в морге был даже психолог. Зрелище, конечно, очень страшное, Никита был сильно поврежден. Но каждая мать знает все шрамчики, все родинки. Я и без экспертизы поняла, что это он. Но до конца не могла поверить: мало ли, бывают совпадения», — сокрушается Анна.

Садыриным предложили остаться в Ростове в гостинице и позже вылететь с телом сына домой. Ведь аэропорт закрыт, летают только военные рейсы. Но родители отказались и поехали в Свердловскую область. Вскоре из лаборатории пришло подтверждение родства.

«Хоронили сына в цинковом гробу, я думаю, никому не стоило на него смотреть. Я волновалась, как это все будет выглядеть, но мне показали, что внутри гроба: все обито, есть покрывало и подушечка, а в руку вкладывают православный крест. Бойца одевают в военную форму. В общем, все по-человечески и прилично», — делится мама Никиты.

Ранее мы писали, как погиб Никита Садырин.