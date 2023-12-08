«Золотой человек, каких мало»: под Изюмом погиб улыбчивый пулеметчик из Бурятии

Николай Токарев — погибший в зоне спецоперации российский боец. Он был одним из тех парней, которые запоминаются улыбкой на лице и лучиками в глазах. Он не боялся ответственности, вел людей за собой, да и погиб, спасая раненых товарищей на передовой. О том, каким он был, нам рассказали учителя, друзья и мама бойца.

Из президентов в разведчики

Коля родился в дружной, большой и любящей семье в бурятском селе Булык. С родителями, братьями и сестрой он отлично ладил. Маленький мальчик любил природу, музыку, спорт: занимался волейболом, баскетболом и бегом на короткие и средние дистанции. Участвовал в соревнованиях как в школе, так и в районе, а когда подрос, принимал участие в бурятском народном празднике Сурхарбане. Там парень боролся и стрелял из традиционного лука.

По воспоминаниям учителя Булыкской школы Клавдии Флисовой, Коля в старших классах был президентом школы. Каждый понедельник Токарев проводил общешкольную линейку: классы отчитывались и передавали ему журнал дежурства. Ученики выпускали информационную газету «Колючка».

«Николай входил в состав школьного научного общества. Начиная с восьмого класса, он вел исследовательскую работу — связь физики с медициной. Он уверенно выступал на научно-практических конференциях и участвовал в республиканских олимпиадах. Коля играл в КВН, а еще был Дедом Морозом, когда мы делали праздник для младших классов», — отметила Клавдия Иннокентьевна.

Мама парня Светлана Яковлевна всегда гордилась сыном. Коля любил природу и животных. Мальчик ухаживал за братьями нашими меньшими, кормил их, а также не гнушался работать на огороде. Он очень любил выращивать цветы. В более старшем возрасте сам ремонтировал родительский дом, стал мастером на все руки. Но все же школьное увлечение медициной вылилось в желание лечить зверей.

«После 11-го класса сын поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р. Филиппова и стал ветеринаром. Потом Коля пошел в армию и проходил срочную службу во Владивостоке, в Отдельной бригаде морской пехоты в разведроте. Он был старшим разведчиком, получил звание младшего сержанта», — отметила Светлана Токарева, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи Токаревых ]

Затем Токарев заключил контракт с Минобороны и оказался в десантно-штурмовой бригаде, в составе которой даже ездил в Индию. Там он показывал свои умения в международных военных учениях «Индра – 2013».

Между армией и ветеринарией

После службы Николай вернулся в родные края и стал работать ветеринаром в Джидинском филиале Бурятской Республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Но долго пробыть в любимой профессии не удалось. Токарев женился, а супруга отправилась учиться в медучилище, молодые переехали в город.

«Там Коле было сложно работу найти по профессии, поэтому он устроился по контракту. Честно говоря, он не хотел туда уезжать. Здесь у него были преимущества как у молодого специалиста. Но сын поехал за женой в Кяхту», — объяснила смену деятельности сына Светлана.

Даже будучи военным, Токарев не оставил животных. Он стал командиром отделения вожатых служебных собак. Но позже военного перераспределили в пулеметчики. На этой должности Токарев и встретил роковой для себя 2022-ой год.

«Пятого января бойцов погрузили и эшелоном повезли на учения в Белоруссию. Оттуда, как только началась спецоперация, Коля в числе первых отправился на Украину. Его отделение почти дошло до Киева», — заметила мама бойца.

Фото: [ из личного архива семьи Токаревых ]

Человек-душа

Разумеется, все близкие беспокоились за Николая, когда тот отправился на фронт. Но тот звонил очень редко, потому что не было связи.

«А когда набирал, никаких подробностей не рассказывал. Военным нельзя было ничего говорить, поэтому так — несколько слов и все. А погиб сын первого июня 2022 года под Изюмом, в Харьковской области. Рядом находились двое товарищей, когда ВСУ начали обстрел. Сын загородил собой от одного из них, и те двое остались живы, а он погиб», — сказала мама пулеметчика.

Родителям бойца объяснили, что перед тем, как случился артобстрел, военные только-только погрузили раненых в машину. Успели спустить их в окоп. Здесь ребят и накрыло.

Известие о том, что Николай погиб на СВО, стало шоком не только для родных и близких, но и для всех знакомых Токарева. Когда родители бойца спустя время попросили одногруппников Николая рассказать о нем, то услышали практически одно и то же: оптимистичный и добрый парень никого не оставил равнодушным.

«Безобидный и очень лучезарный человек, которого просто невозможно забыть», «И сейчас его лицо стоит перед глазами. Такая невинная, милая улыбка! У Коли даже глаза по-своему улыбались», «Когда я думаю о Николае, мне представляются его голубые глаза и всегда улыбающееся лицо», «Это был золотой человек, каких мало, всегда был отзывчивый, улыбчивый и понимающий. Как говорится, человек-душа», — написали друзья Коли Светлане.

Указом президента младший сержант Николай Токарев награжден орденом Мужества посмертно. Ему был 31 год.

А в родной школе солдата открыта Парта Героя, что очень важно для всех земляков и для подрастающего поколения.

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