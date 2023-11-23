«Успел мой сынок принести пользу Родине»: застенчивый программист уехал на СВО и помог ЧВК «Вагнер» взять Бахмут

Илья Тюфяков из Ижевска до спецоперации даже не служил в армии. Парня не взяли в войска по состоянию здоровья — у него был псориаз. Однако с началом СВО мужчина сделал свой выбор: Илья стал искать варианты, чтобы отправиться на фронт, и наконец добился своего.

С детства Илья рос в патриотичной среде: папа у него был военнослужащим. Отец 27 лет отслужил в армии, а мама Елена Александровна больше 30 лет отработала акушеркой в роддоме.

Необаятельный мальчик

Наш герой родился 30 сентября 1995 года в городе Ижевске Удмуртской республики. Мальчик оказался особенным. Педагоги стали жаловаться на проблемы с поведением, а сам Илья всегда был замкнутым, нелюдимым и никогда не жаловался проблемы в коллективе.

«Сын был как-то в стороне и в садике, и в школе. Когда в очередной раз нас вызвали в школу и учителя пожаловались, что мой сын якобы испортил ростки в кабинете биологии, вдруг выяснилось, что его там просто не было. Илья оказался изгоем — его отсоединяли, отсаживали. Директор пытался нас выгнать: вроде как мы ходим не по месту жительства», — вздыхает Елена Александровна.

Илья обожал историю и военно-патриотическое движение. Отец прививал любовь к армии. Мама и папа хотели отдать сына в кадетскую школу, но с неважными оценками этого сделать не получилось. Около пяти лет своей жизни Илья посвятил плаванию. Кроме того, он любил собирать конструкторы — склеивал машинки, а еще ходил на робототехнику до тех пор, пока не умер преподаватель.

«Илья тяжело сходился с людьми. Но когда он прикипел к одному педагогу, то к другому уже не пошел. Позже он стал замечательно разбираться в компьютерах, даже собирал их на продажу. С любой техникой был на «ты», в том числе с автомобилями», — отмечает женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родители как могли старались разнообразить жизнь сына. Они одними из первых в окружении отправили мальчика в Крым в пионерский лагерь. Разрешали школьнику тащить домой животных. Так у Тюфяковых дома в разное время жили кошка, попугай, крысы и хомяки.

«Буквально перед отъездом на СВО он взял с улицы малюсенького котенка, кормил прямо из соски. Кот остался семье на память», — рассказывает наша собеседница.

Фото: [ из личного архива Елены Тюфяковой ]

Переубедить невозможно

Друзей в школе у Ильи было очень мало, больше товарищей у него появилось уже позже, когда подросток пошел учиться в техникум. После девятого класса Илья поступил в техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза на юриста соцобеспечения. Но парень не захотел работать по специальности.

В итоге Тюфяков таксовал. А в свободное время занимался компьютерами. Маму всегда поражало, как быстро сын щелкает пальцами по клавиатуре, не глядя. Еще Илье была интересна астрономия — он хотел купить себе телескоп и изучать звезды.

Тюфяков успел сложиться как семьянин. Он женился и стал папой, сейчас сыну Ильи пять лет. По словам родных, мальчик похож на отца и лицом, и характером.

«Илья дубль два», — смеется Елена Александровна.

Молодой родитель заявил, что он будет воспитывать наследника по своему методу, не как его воспитывали. Но долго заниматься воспитанием не пришлось: началась спецоперация, и Илья стал подумывать о том, чтобы поехать на фронт.

Интересно, что, как говорится, ничего не предвещало. Мужчина не обсуждал с родными новости об Украине, а просто однажды заявил, что собирается вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Он предварительно созвонился с представителями компании и все разузнал.

«Он меня начал атаковать этими ссылками о работе ЧВК «Вагнер», он говорил, что это частная компания, в которой хорошее обеспечение и дисциплина. Я до последнего просила хорошо подумать, но 4 октября сын уехал в пункт сбора — переубедить Илью было невозможно», — признается мать бойца.

Фото: [ из личного архива Елены Тюфяковой ]

Нашел призвание

Илья имел категорию С в водительских правах и надеялся устроиться водителем, но благодаря его знаниям компьютеров мужчину определили в связисты. После обучения Тюфякова направили на передовую.

Уже 12 октября боец выехал на место службы. Там уже созваниваться с родными было почти невозможно. Он набрал с украинского телефона и едва дозвонился — мама скидывала подозрительный номер, пока Илья не написал, что это сын звонит.

«Илья сказал, что все нормально, он живет в домике, и ему помогают местные жители. Соседи приносили еду, и сын ел большее ее, чем ту, которую выдавали. Он был привередлив в пище, и мясо не признавал. Люди давали книжки, Илья говорил, что за время службы прочитал больше, чем за всю свою жизнь», — улыбается женщина.

Поддерживать связь помогала и одна неравнодушная женщина. Зная, что солдатам звонить домой нельзя — а Тюфяков был ответственным и законопослушным бойцом — она передавала матери новости. Именно эта женщина сказала, что Илью перевели, и он стал жить в землянке.

«Не знаю, чем именно занимался мой сын. Видимо, ему дали компьютер. Звоня с передовой, он говорил, что надо купить материнскую плату за 100 тысяч рублей, но я без него отказалась от такой покупки. Я все ждала сына домой. Он планировал вернуться в феврале, потом сказал, что в связи с обстановкой приедет не раньше марта. Затем стал говорить про конец мая», — делится переживаниями мать бойца.

Илья погиб 18 марта 2023 года. Он помогал штурмовикам недалеко от Бахмута. Его наградили шестью орденами и медалями. У Тюфякова оказались два ордена Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, который вручили еще при жизни. Кроме того, у бойца были и четыре внутренние награды — два черных креста, золотой крест «За отвагу и мужество» и крест «За кровь и храбрость».

«Сын подруги ездил два раза в составе ЧВК в Донбасс. Когда я скинула фотографии наград, он поразился: просто так такие кресты не дают. Видимо, успел мой сынок принести пользу Родине», — размышляет Елена.

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