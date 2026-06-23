Звезда района с длинными ушами: гуляющий по Балашихе ослик оказался артистом

Балашиха на несколько дней оказалась в центре внимания из-за необычного гуляки. Видео ослика, беззаботно катающегося по зеленому газону возле рынка «Сопта», разлетелось по соцсетям и набрало тысячи просмотров. Журналист REGIONS выяснил, откуда взялся ушастый гость и почему он оказался на городских улицах.

Кадры с кувыркающимся на траве осликом вызвали у местных жителей настоящий ажиотаж. Горожане активно строили догадки в комментариях: одни предполагали, что животное сбежало из частного подворья, другие опасались, что его бросили хозяева. Однако реальность оказалась куда интереснее.

Как выяснилось, пушистый герой интернета не бездомный и не беглец. Это профессиональный артист цирка-шапито «Кудзинов», который с 6 июня начал гастроли в Балашихе. Представления проходят на проспекте Ленина — буквально в нескольких минутах ходьбы от места, где ослик устроил свою прогулку.

В администрации цирковой труппы поспешили успокоить обеспокоенных горожан. Ослик находился под присмотром и просто наслаждался хорошей погодой в перерыве между выступлениями.

«Это наш ушастый артист, и так он восстанавливает силы и отдыхает между выступлениями на арене. Мы всегда привязываем его на длинный поводок на безопасном расстоянии от дороги, чтобы он никому не мешал и мог спокойно пастись на свежем воздухе. Кстати, это не единственный копытный артист в нашей труппе. У ослика есть постоянные напарницы по цирковым номерам — очаровательные пони», — рассказали представители цирка.

Ушастая звезда продолжит радовать зрителей до окончания гастролей в Балашихе. А после завершения серии выступлений ослик вместе с друзьями-пони и всей труппой отправится покорять следующий город Подмосковья.

Стоит отметить, что экзотические и дикие животные все чаще становятся гостями на улицах Балашихи. Так, накануне на парковке в микрорайоне Виноградники заметили раненую лису. Ранее пара лосей вышла на шоссе Энтузиастов, создав серьезный затор. А в октябре прошлого года кабан из леса наведался к придорожной помойке у ЖК «Алексеевская роща». Однако прогулка циркового ослика, пожалуй, вызвала самые теплые эмоции у горожан.