Ивлееву предлагают лишить заработка в России после скандальной вечеринки

Хотя мероприятие в московском клубе было частным, фотографии и видео утекли в Сеть. Ролики очень удивили общественность, а позже информация дошла до надзорных органов. Там проверили, действительно ли вечер пропагандировал нетрадиционные ценности. В итоге опасения подтвердились.

Штраф получил даже Филипп Киркоров, который извинялся перед Дмитрием Песковым и оправдывался тем, что вечеринка изначально ему не нравилась. Хотя по снимкам с гостями короля поп-музыки не назовешь недовольным вечером.

Теперь к ответственности могут привлечь и саму Ивлееву. Случай может стоить ей карьеры. Предлагается оштрафовать ее на один миллиард рублей и запретить все программы с ведущей. Такой призыв оставил продюсер и актер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Его инициативу поддержали 23 человека, пишет издание «Утро.ру».

«Это за гранью разумного, особенно в то время, когда за ленточкой у нас погибают ребята», — высказался Иншаков.

К слову, такого же мнения придерживается и актриса Яна Поплавская. Ранее она высказывалась о ситуации.