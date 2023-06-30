«Мы научились лечить»: выяснилось, из-за чего в России растет продолжительности жизни

В этом году ожидаемая продолжительность жизни в целом по стране выросла до 73,4 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья и Комитета по контролю Госдумы.

Как пояснила эколог Маргарита Лупунчук, в 2020 и 2021 годах в стране наблюдалась сверхсмертность от коронавируса: этот показатель в указанные периоды поднялся на 19% и 35% соответственно, согласно данным Росстата.

В 2022 году число умерших сократилось, но все равно было на 6% выше допандемийного уровня. А вот уже в 2023 году наблюдается увеличение продолжительности жизни, подчеркивает эксперт. Коронавирус дал прирост смертности и по другим заболеваниям. Сердечно-сосудистым, например.

«Так что рост продолжительности жизни продиктован сокращением количества человек, умирающих от коронавируса. Мы научились лечить, проводить профилактику COVID-19. Еще одной причиной стало развитие медицины в стране. Люди более внимательно относятся к своему здоровью», — уточнила Лупунчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Более осознанным стал и выбор продуктов питания, подход к обустройству жилища. Люди активнее занимаются спортом.

«Сегодня модно вести здоровый и счастливый образ жизни. Уменьшилась смертность и от онкологии — почти на 5% за последние два года. Стало больше схем, которые позволяют людям выжить и справиться с этой болезнью», — рассказала специалист.

Она добавила, что те, кого раньше называли бабушками, ведут активный образ жизни, хорошо питаются, занимаются спортом.

«В какой-то момент им приходит в голову мысль о том, что нужно что-то делать для того, чтобы дольше жить. И вот эти все показатели, несмотря на ухудшение экологии в целом, они все-таки влияют на увеличение продолжительности жизни не только в нашей стране, но и в мире», — подытожила собеседница.

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