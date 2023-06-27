Онколог из Югры рассказал как определить рак легких на ранних стадиях

Главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Югры Евгений Билан поделился статистикой заболеваемости раком легких, а также рассказал о первых симптомах, которые помогут на ранних стадиях определить заболевание, сообщает muksun.fm .

В Югре рак легких является одним из самых распространенных заболеваний. В минувшем году такой диагноз был поставлен 479 местным жителям. Чаще всего злокачественная опухоль в органах дыхательной системы встречается у мужчин.

По словам Евгения Билана, пациент при наличии рака легкого не чувствует боль, потому что в этом органе нет соответствующих рецепторов. Для того, чтобы вовремя выявить заболевание необходимо своевременно и регулярно проходить флюорографию и скрининг.

Одним из главных симптомов онкологии в дыхательной системе является сухой кашель, который не проходит от обычного лечения. Кроме того, может произойти изменение голоса, болевые ощущения в области груди, снижение веса, не имеющее явных причин, быстрая утомляемость, а также субфебрильная лихорадка более 10 дней.

Все перечисленные симптомы помогут диагностировать заболевание на ранних стадиях. Если не преступить к лечению вовремя, далее появится мокрый кашель, при этом будет выделяться кровь и гной, появится воспаления в лимфоузлах.

