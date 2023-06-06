Подмосковные фельдшеры спасли пожилого мужчину, у которого зафиксировали клиническую смерть

Бригада фельдшеров Балашихинской подстанции спасла жизнь 63-летнему мужчине, у которого была зафиксирована клиническая смерть. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В ведомстве отметили, что 25 мая фельдшеры Татьяра Ларькина, Нурсия Хомякова и водитель Сергей Капрош направились на вызов с поводом «плохо с сердцем». Выяснилось, что мужчина, находясь на улице, резко почувствовал себя плохо.

После осмотра и регистрации ЭКГ медики поставили диагноз, провели терапию и транспортировали пациента в Региональный сосудистый центр в Реутове.

Во время медицинской эвакуации у мужчины была зафиксирована клиническая смерть. Медики незамедлительно провели реанимацию и восстановили частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Затем пациента передали специалистам Регионального сосудистого центра. Его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи в Реутове провели ЧКВ (чрескожное коронарное вмешательство). Как только состояние мужчины стабилизировалось, его перевели в палату, уточнили в областном Минздраве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Химкинскую областную больницу. Глава региона отметил, что в прошлом году в данное медучреждение поставили оборудование на более чем 200 миллионов рублей.