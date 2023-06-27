Специалисты МОНИКИ приняли участие в Московском онкологическом форуме

Руководитель отделения морфологической диагностики отдела онкологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Галия Сетдикова выступила с докладом на Московском онкологическом форуме.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, специалист МОНИКИ рассказала о проблеме рака пищеводно-желудочного перехода, а также об особенностях данного заболевания, его молекулярно-генетических аспектах и методах диагностики.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы, поднятые в докладе, являются актуальными для всех врачей-онкологов, в частности, при подборе терапии для пациентов.

Также в рамках конференции выступили еще свыше трехсот ведущих специалистов, в том числе зарубежных, отметили в областном Минздраве. Врачи обсудили применение современных технологий диагностики и лечения пациентов с онкологией, вопросы их реабилитации и вектор развития такой помощи.