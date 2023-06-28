В Хакассии более двух тысяч человек стали жертвами клещей

В Республике Хакассия паразиты укусили более двух тысяч человек с начала эпидсезона. При этом 465 пострадавших — дети, сообщает newkhakasiya.online .

За неделю в регионе за медицинской помощью обратились 277 человек. После исследования клещей было установлено два новых случая энцефалита, три боррелиоза и два сибирского тифа. Инфекциями заразилось двое детей.

Согласно сведениям Роспотребнадзора, за текущий период от кровососущих паразитов люди 8 раз заразились энцефалитом, один из пострадавших скончался, 11 — боррелиоза и 17 — сибирского тифа. Исследования показали, что в 36,2% случаев клещи являются переносчиками возбудителя боррелиоза. Также в них выявили анаплазмоз (7,6%) и эрлихиоз (3,7%). Такие показатели говорят о том, что всегда есть риск заразиться какой-либо инфекцией в случае укуса паразита.