Врач-диетолог рассказал какую опасность представляют молочные продукты

Одним из распространенных видов аллергии является непереносимость лактозы. Кто-то с ней рождается, другие же могут приобрести будучи взрослыми. Также известно, что есть целые народы, не имеющие специальных ферментов для переваривания молочных продуктов. О признаках непереносимости лактозы и ее последствиях рассказала Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, интернет-издание «Абзац» .

Эксперт пояснила, что лактоза является молочным сахаром, для правильного усвоения которого необходим фермент лактаза. Если последнего в организме не хватает, молочная продукция начинает раздражать кишечник. В последствии на эти процессы начинает реагировать иммунитет, что приводит к воспалительным высыпаниям на коже. Все это дает колоссальную нагрузку на организм в целом. Также в дальнейшем начинает страдать и иммунная система. По словам Елены Соломатиной, если в организме находится большое количество неусвоенной лактозы, это может привести к интоксикации.

К отрицательным последствиям непереносимости молочных продуктов относятся вздутие живота, урчание, диарея, а также нарушение всасывания витаминов. Ещё у больного могут возникнуть проблемы с набором веса, отмечает врач. При этом у больного может не быть столь острой реакции на кисломолочные продукты, потому что там лактоза уже частично сброжена. Если же фермент вообще не вырабатывается, подобную пищу лучше исключить из меню.

«Если начать понемногу добавлять молоко, например, в кофе, то постепенно организм может привыкнуть обратно, то есть развить способность воспринимать молочные продукты. Если необходимых ферментов нет вообще, стоит исключить из меню молочку», – заключила Елена Соломатина.

В случае отказа от молочной продукции крайне важно следить за уровнем кальция в организме, так как после таких изменений может возникнуть дефицит этого микроэлемента.

Отмечается, что такое заболевание может появиться у тех, кто делал длительный перерыв в употреблении молочных продуктов. После резкого включения их в питание у некоторых людей возникают отрицательные реакции.