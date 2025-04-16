Архитектор Боровская назвала причины нежелательности покупки квартиры с отделкой

Для многих квартира с отделкой от застройщиков является спасением, покупатель может сразу заехать и жить. По словам архитектора Марии Боровской, при этом нередко застройщики экономят не только на отделочных материалах, а также и на трубах, электрике и сантехнике. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что, например, застройщиками закладываются внутрь стен более низкого качества провода, что зачастую приводит к замыканиям и может вызвать довольно серьезные последствия.

По мнению эксперта, сантехника весьма часто делается некачественно, поскольку в этом случае используется низкоквалифицированный труд, строители не знают, как делается разводка канализации, и потом оказывается, что в ванной комнате стоит вода. Это довольно серьезные вещи, которые достаточно тяжело решаются при проживании.

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