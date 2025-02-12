Строительный эксперт Васильев пояснил суть налогового вычета за ремонт квартиры в новостройке

По словам строительного эксперта Федора Васильева, налоговый вычет за ремонт квартиры в текущем году остается одним из методов уменьшить налоговую нагрузку после приобретения жилья в новостройке: так, можно вернуть часть затрат, которые были понесены на отделочные работы, однако для этой цели надо соблюсти некоторые условия и подготовить документы, подтверждающие расходы. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что право на возврат части уплаченного НДФЛ предоставляется тем, кто приобрел квартиру в новостройке и получил ее без отделки. Но данное условие должно быть зафиксировано в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия.

По мнению эксперта, вернуть можно средства, которые были потрачены на отделочные работы и покупку стройматериалов, а мебель, бытовая техника и декор в перечень уже не входят. При этом, поскольку лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей на человека, вернуть можно максимум 260 тыс. рублей. Если квартира обошлась в 5,7 млн рублей, а ремонт стоил еще 600 тыс. рублей, то вернуть можно только 13% от двух миллионов рублей, а остальные 4,3 млн рублей учитываться не станут.

Ранее сообщалось, что половина россиян запланировали сделать в этом году ремонт.