Архитектор Хазанов спрогнозировал будущее рынка жилищного строительства

Малоэтажное строительство было распространено в советское время. Гибрид частного дома и городской квартиры имел свои преимущества. На днях зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости наращивания малоэтажного строительства. Архитектор Михаил Хазанов рассказал о перспективах развития в нашей стране организованных жилых поселков с развитой инфраструктурой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, околомегаполисные территории, то есть в радиусе 40-50 километров, лучше всего подходят для развития жилого строительства: здесь проходят основные коммуникации, трассы. Населенные пункты за 150-200 км от мегаполисов могут быть привлекательными для градостроительства, особенно с учетом роста удаленной работы. Тем не менее для этого нужно надежное транспортное сообщение, позволяющее снизить время на дорогу от города до подобных мест.

Эксперт добавил, что в этом отношении инвесторы действуют под контролем и координацией, и это ограничивает их свободу. На сегодняшний день многие из них настроены на краткосрочную выгоду и не спешат вкладываться в отдаленные районы, что может затруднить развитие подобных населенных пунктов.

Ранее депутат Рябоконь предложил запретить выдавать ипотечные кредиты на квартиры-малометражки.