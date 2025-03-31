Депутат предложил запретить выдавать ипотечные кредиты на квартиры-малометражки

В Петербурге депутат городского Заксобрания Андрей Рябоконь направил в федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложение о запрете выдачи ипотечных кредитов для приобретения квартир-малометражек, сообщил rosbalt.ru.

Депутат заявил, что предложение внесено с целью борьбы с демографическим кризисом. Андрей Рябоконь отметил, что люди приобретают небольшую по квадратуре недвижимость из-за высоких цен. Потом они вынуждены на протяжении многих лет выплачивать ипотеку. В таких условиях не каждая семья решится на рождение малыша.

«Запретить использование ипотечных программ с государственной поддержкой на приобретение квартир общей площадью менее 28 кв. метров как минимум, а как максимум — ввести полный запрет на продажу квартир менее 28 кв. метров», — указано в предложении депутата.

Эксперт по недвижимости Виктор Галкин отметил, что в последнее время спрос среди россиян на малогабаритные квартиры заметно вырос. Он согласен, что небольшая квартира — это жилье временного типа, например, для студентов. По его данным, на квартиры площадью до 28 кв. м в 2024 году пришлась треть от всех сделок на рынке новостроек Петербурга. В случае введения предложения депутата покупатели могут чаще становиться обладателями недвижимости, которая не обеспечена социальной инфраструктурой. Кроме того, возрастет нагрузка на те социальные учреждения, которые уже функционируют.

«Позитивные изменения произойдут лишь после оздоровления экономики и рынка недвижимости: когда цены на жилье снизятся, а ставки по рыночной ипотеке перестанут быть заградительными для массового покупателя», — высказывает мнение Виктор Галкин.

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