Брокер раскрыла, стоит ли ожидать падения цен на недвижимость

Рынок недвижимости в 2025 году демонстрирует парадоксальную устойчивость: вопреки кризису цены не обрушились, хотя доступность ипотеки снизилась, а активность покупателей колеблется. Брокер Ольга Терентьева развеяла надежды на падение цен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, во-первых, застройщикам крайне сложно получить одобренное банками финансирование и соблюсти их финансовые модели. Во-вторых, в Москве и Петербурге не будет снижения цен на первичку, напротив, квадратный метр продолжит дорожать — предпосылок для удешевления нет. В-третьих, для удержания ценового уровня масс-маркет использует скрытые инструменты вроде длинных рассрочек, сохраняя прибыльность проектов.

Эксперт добавила, что в итоге девелоперы премиума внедряют альтернативные схемы (например, префандинг — привлечение пула инвесторов без участия банков), чтобы обойти кредитные ограничения, а «финансовые подушки» застройщиков (рассрочки, спецусловия) маскируют реальную стоимость, не снижая ее.

По ее мнению, рынок искусственно стабилизирован, но не за счет покупателя. Ждать снижения цен бессмысленно: девелоперы скорее внедрят новые схемы финансирования, чем пойдут на уступки. Покупателям стоит ориентироваться на текущие условия.

Ранее риелтор Апрелев назвал причины удорожания новостроек на уровне котлована.