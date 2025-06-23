Стали известны причины роста цен на квартиры в новостройках на уровне котлована

В Москве произошел ценовой парадокс: квартиры в новостройках на стадии котлована впервые стали дороже, чем в строящихся домах, вопреки многолетней практике удешевления стартовых объектов. Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев назвал причины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на этапе котлована теперь выводят преимущественно бизнес-класс (ранее — эконом), что автоматически завышает среднюю цену «квадрата». Кроме того, для открытия эскроу-счетов и получения кредитов компаниям искусственно завышают стоимость, демонстрируя банкам «стабильность» цен. Также часто это психологическое давление на покупателей, чтобы стимулировать спрос на уже строящееся жилье (пока не подорожало).

Эксперт добавил, что ценовой рост на котлованах — не рыночный тренд, а тактический ход застройщиков. Покупателю стоит игнорировать «средние» цифры и сравнивать конкретные проекты одного класса. Единственная реальная угроза — пропустить выгодную сделку на строящемся жилье из-за искусственного ажиотажа.

Ранее он назвал причины застоя рынка недвижимости.